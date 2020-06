Covid-19 : Cinq cas positifs à l'AS Saint-Etienne !

Dans : ASSE.

Alors que la non-reprise de la Ligue 1 a été vivement critiquée par de nombreux acteurs du football français ces dernières semaines, le retour à la réalité va peut-être en calmer certains. Car ce jeudi, l’ASSE, qui a repris l’entraînement mercredi, a annoncé que certains de ses joueurs ont été touchés par le Covid-19 pendant cette crise sanitaire.

« Les tests de dépistage sérologiques et PCR menés avant la reprise des activités du groupe professionnel, hier mercredi, font apparaître 5 cas positifs au COVID-19, dont 3 parmi l’effectif professionnel. 33 joueurs et 21 membres de l’encadrement ont été testés lors de leur arrivée au Centre sportif Robert-Herbin, hier mercredi. Aujourd’hui jeudi, 38 tests supplémentaires ont été effectués auprès des salariés des services administratifs dont les missions sont en lien avec le secteur sportif. Les résultats de cette campagne de dépistage ont montré que les personnes testées positives avaient contracté le virus pendant la période de confinement alors qu’elles n’étaient pas en contact les unes avec les autres. Ces personnes sont désormais isolées à leur domicile et font l’objet d’un accompagnement par le staff médical, en relation avec le CHU de Saint-Etienne. Elles subiront des examens complémentaires sous 24 heures comme le stipule le protocole. L’entraînement du groupe professionnel se poursuivra normalement ce vendredi selon le cadre sanitaire défini. L’AS Saint-Étienne a en effet pris les mesures les plus strictes pour permettre au groupe professionnel de se préparer en toute sécurité. Toutes les actions réalisées au sein du centre sportif Robert-Herbin répondent aux normes édictées par le Gouvernement. La santé des joueurs, de l’encadrement et des différentes catégories du personnel reste LA priorité du club », a détaillé le club de Saint-Etienne dans un communiqué.