ASSE : Puel mène la bataille pour Kolo-Muani ?

Dans : ASSE.

Dans la grisaille de la saison catastrophique du FC Nantes, un joueur s’est révélé aux yeux du grand public en la personne de Randal Kolo-Muani.

Du haut de ses 22 ans, l’international espoirs français réalise une saison très correcte en dépit des difficultés rencontrées par son équipe. Avec 5 buts et 6 passes décisives en championnat, Kolo-Muani est de toute évidence l’un des hommes forts d’Antoine Kombouaré. Les supporters du FC Nantes doivent cependant se préparer à voir filer leur atout offensif n°1 dans les prochaines semaines, maintien en Ligue 1 ou pas. Et pour cause, le natif de Bondy sera en fin de contrat en juin 2022 et afin de ne pas risquer un départ pour zéro euro dans un an, Waldemar Kita ne retiendra pas son attaquant et le vendra cet été. Une situation dont souhaitent profiter trois clubs de Ligue 1 et des clubs venant des quatre grands championnats européens, selon France Football.

Le magazine dévoile que le FC Nantes réclame environ 5 ME pour acheter la dernière année de contrat de Randal Kolo-Muani, dont la cote pourrait encore grimper durant les trois derniers matchs de la saison. De son côté, le site En Vert et contre Tous rapporte que l’ASSE a très souvent été associée à Randal Kolo-Muani et suit de près ce dossier. Et pour cause, Claude Puel apprécie le profil du Nantais, rapide malgré son grand gabarit, capable de jouer dans l’axe de l'attaque ou sur les côtés. « Pour le moment, l'international Espoirs se verrait plutôt poursuivre sa progression en France, mais un projet étranger avec une certaine garantie de temps de jeu pourrait également le séduire » note par ailleurs FF. Si l’intention de continuer sa carrière en France se confirme pour Kolo-Muani, Saint-Etienne pourrait alors avoir toutes ses chances. D’autant que sauf incident majeur, les Verts seront en Ligue 1 la saison prochaine.