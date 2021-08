ASSE : Willem Geubbels refuse de trahir Lyon !

Dans : ASSE.

Il y a trois ans, Monaco craquait totalement pour le jeune Willem Geubbels en le recrutant pour 20 millions d’euros en provenance de l’Olympique Lyonnais.

A l’époque, la surprise avait prédominé lorsque l’offre de Monaco pour ce jeune joueur à peine professionnel avait été dévoilée. Par la suite, la déception a pris le pas puisque Geubbels n’a jamais confirmé son énorme potentiel. Et visiblement, l’ex-attaquant de l’OL a épuisé toutes ses chances à l’ASM. Tandis que Niko Kovac a prévenu que plusieurs départs allaient intervenir d’ici la fin du mercato à Monaco, le club de la Principauté aurait officiellement placé Willem Geubbels sur la liste des joueurs transférables. Le président Oleg Petrov a bien conscience qu’il sera impossible de récupérer les 20 millions d’euros misés à l’époque par l’ancienne direction de l’ASM dans ce dossier.

Monaco réclame 10 millions d'euros pour Geubbels

A en croire les informations obtenues par L’Equipe, Monaco se contentera de 10 millions d’euros pour le transfert de Willem Geubbels. Et en Ligue 1, on est intéressé par ce talent brut. En manque de joueurs offensifs capables de faire des différences individuelles, Saint-Etienne s’est renseigné auprès de l’AS Monaco pour obtenir le renfort de Geubbels. Selon les indiscrétions du quotidien national, l’ASSE a toutefois été refroidie par les exigences financières de Monaco dans ce dossier. En effet, et cela ne surprendra personne, Saint-Etienne n’est pas du tout en mesure d’investir 10 millions d’euros sur un seul et unique joueur au mercato cet été. De plus, et cela fera sans doute plaisir aux supporters de l’Olympique Lyonnais, Willem Geubbels aurait rapidement fait part à Monaco de son refus de rejoindre l’ASSE. En tant que joueur formé à l’OL, l’attaquant de 21 ans ne s’imaginait pas porter les couleurs du rival stéphanois. Depuis le début de sa carrière, Willem Geubbels n’a disputé que 21 matchs chez les professionnels, dont 17 en Ligue 1 pour un total d’un petit but.