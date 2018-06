ASM : Prime, salaire, Geubbels est millionnaire et file à Dubaï

Dans : Monaco, Mercato, OL.

Désireux de quitter Lyon après seulement une poignée de matchs chez les pros, Willem Geubbels a très rapidement trouvé un accord pour rejoindre Monaco.

Si les deux clubs ont mis un certain temps pour conclure ce transfert officialisé en ce début de semaine, le joueur de 16 ans n’a eu aucun mal à être convaincu par le club princier. Expert dans le recrutement et l’exposition des jeunes joueurs, l’ASM a en effet effectué une offre très au-dessus de ce qu’il se fait en général pour les premiers contrats professionnels. En effet, ce jeudi, Le Progrès révèle que Geubbels a touché une prime à la signature de 3 ME, et possède désormais un salaire de 80.000 euros par mois, net d’impôts. De quoi faire tourner les têtes.

L’international français U16 est parti digérer ce transfert comme les superstars, en s’installant à Dubaï pour passer ses vacances dans la luxueuse cité des Emirats Arabes Unis. Un tel changement a de quoi faire évoluer ses habitudes. Du côté de l’OL, comme le rappelle journal régional, on se consolera avec cette vente qui apporte au club de quoi faire fonctionner son Académie pendant quatre ans, le club rhodanien dépensant chaque année 5 ME pour son centre de formation. Vu le nombre de joueurs formés à Lyon qui parviennent à exploser à l’OL ou ailleurs, le calcul n’est clairement pas mauvais.