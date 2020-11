ASSE : Une surprise de Puel à Lyon ? Les supporters seront déçus

Dans : ASSE.

En grande difficulté depuis quelques semaines, Claude Puel devra prendre des décisions importantes avant le derby contre l’Olympique Lyonnais dimanche. Mais en cas de nouveauté, Ryad Boudebouz ne sera pas concerné.

Battue à domicile par Montpellier (0-1) le week-end dernier, l’AS Saint-Etienne a enchaîné une cinquième défaite consécutive en Ligue 1. Difficile d’aborder le derby face à l’Olympique Lyonnais dans de pires conditions pour Claude Puel, qui devra probablement faire des choix forts afin de provoquer une réaction dans son groupe. Et si l’entraîneur des Verts décidait de relancer l'indésirable Ryad Boudebouz ? Après le transfert avorté du milieu offensif, son ancien coéquipier Loïc Perrin croit en son retour gagnant.

« J'espère que Claude Puel va faire appel à Ryad Boudebouz, a confié le consultant sur France Bleu Hérault. On sait comment ça marche ces épisodes de mercato, "je pars, je pars pas". Moi ce que je vois, c'est que Ryad est resté, il fait partie du groupe. On a un vrai joueur de Ligue 1. Il a eu des performances en dents de scie l'année dernière, même lui le sait. Mais on a un vrai joueur de Ligue 1 et il est disponible. Pourquoi ne pas s'en servir ? » C’est aussi l’avis de nombreux supporters stéphanois.

« Vous pouvez oublier ! »

En effet, plusieurs internautes ont exprimé leur souhait de voir l’international algérien de retour dans les plans de Puel. Certains ont même un pressentiment et prédisent que Boudebouz sera titulaire et héroïque à Lyon dimanche. Une tendance rapidement balayée par Mohamed Toubache-Ter. « Titulaire ? Je préfère te le dire maintenant, ton pressentiment est mauvais, a répondu l’insider. (….) Le héros ? Non, vous pouvez oublier ! » Pas du tout blessé, le banni n’est pas près de changer de statut à Saint-Etienne.