ASSE : Une recrue surprise enflamme déjà le mercato des Verts !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

C’est indiscutable : Saint-Etienne va mieux. Le mercato ambitieux de l’hiver a notamment permis au club du Forez de redresser la barre et d’enchaîner les bons résultats en Ligue 1. Mais cet été, le marché des transferts sera important pour l’ASSE. Et pour cause, de nombreux joueurs sont prêtés sans option d’achat (Ntep) ou en fin de contrat (Bamba). Ainsi, il devrait y avoir beaucoup de mouvement, notamment dans le secteur offensif.

Dans ce cas, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne seraient d’ores et déjà proches de boucler une première arrivée. Effectivement, But Football Club affirme ce mardi qu’un jeune attaquant sénégalais de 18 ans, dont le nom n’a pas filtré, devrait rapidement débarquer à Saint-Etienne. Ce joueur serait annoncé « très prometteur ». Ce recrutement devrait surtout permettre aux Verts de lancer une nouvelle politique de recrutement, de jeunes joueurs à fort potentiel afin « d’assurer l’avenir du club sur le long terme ». A suivre…