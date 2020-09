ASSE : Obstiné, Puel retente sa chance avec son ancien flop

Dans : ASSE.

Pour compenser le départ de Wesley Fofana à Leicester City, l’AS Saint-Etienne va tenter de recruter un jeune défenseur central à fort potentiel. Une piste proposée par l’entraîneur Claude Puel serait déjà à l’étude.

Claude Puel avait fini par se résigner. Malgré sa volonté de renforcer son effectif, l’entraîneur et manager de l’AS Saint-Etienne ne croyait plus à une éventuelle signature d’ici la fermeture du marché des transferts lundi. Seulement voilà, le feuilleton Wesley Fofana vient de changer la donne. Alors que le défenseur central était retenu par le technicien, le club stéphanois a accepté de le transférer à Leicester City afin de récupérer les 40 millions d’euros proposés. On peut imaginer la déception de Puel sur ce dossier. Mais au moins, le montant récupéré lui permettra de recruter.

Il faudra notamment compenser le départ de Fofana, dont le successeur pourrait être une vieille connaissance du coach stéphanois. En effet, le journal L’Equipe révèle la piste menant à Filip Benkovic (23 ans), le défenseur central que Puel avait attiré chez les Foxes à l’été 2018. A l’époque, le Croate avait coûté 14,5 millions d’euros. Résultat, Leicester regrette la signature de son flop successivement prêté au Celtic et à Bristol City. Mais il faut croire que l’entraîneur de l’ASSE, lui, croit toujours en ce grand gabarit (1,94m) que le pensionnaire de Premier League acceptera volontiers de transférer à Saint-Etienne. Mais sans pour autant le brader bien sûr.