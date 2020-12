ASSE : Une piste à 2 ME activée à Leicester ?

Dans : ASSE.

Quatorzième de Ligue 1 à la trêve, Saint-Etienne aimerait renforcer son effectif durant le mercato hivernal.

Sans surprise, l’ASSE ne dispose pas d’une manne financière permettant à Claude Puel de faire des folies sur le marché des transferts. Cela étant, le patron des Verts espère recruter un attaquant, un défenseur central et si possible un milieu offensif. En attaque, le nom de Mostafa Mohamed (23 ans) a filtré, avec une possible offre à hauteur de 3,5 ME à la clé. Selon les informations obtenues par Ghana Soccer, Saint-Etienne a également identifié une cible très intéressante au milieu de terrain en la personne de Kamal Sowah.

Sous contrat avec Manchester City, le milieu de terrain ghanéen de 20 ans a été prêté à Leuven en D1 Belge cette saison. Avec 6 buts et 4 passes décisives, il s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de son équipe, ce qui n’a pas échappé aux scouts de Saint-Etienne. Selon le média africain, l’ASSE envisage très sérieusement de formuler une offre à hauteur de 2 ME à Leicester afin de récupérer Kamal Sowah. Pour l’heure, on ignore si les Foxes ont l’intention de vendre leur jeune milieu offensif, ou si l’intention de Brendan Rodgers est de le prêter également la saison prochaine afin qu’il s’aguerrisse davantage. Il s’agit en tout cas d’une piste intéressante pour Saint-Etienne, qui colle parfaitement avec la politique du club en matière de mercato.