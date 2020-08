ASSE : Une offre en Turquie, Khazri préfère le placard de Puel

Dans : ASSE.

Absent des plans de l’entraîneur Claude Puel, Wahbi Khazri devra se trouver un club pendant le mercato estival. Cela tombe bien, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne a reçu une offre en provenance de Turquie, mais n’a pas l’air très emballé par cette destination.

Claude Puel a bien entamé son coup de balai à l’AS Saint-Etienne. Comme prévu, l’entraîneur et manager des Verts tente d’alléger son effectif en se débarrassant de ses indésirables. Lesquels ? Pour le savoir, il n’y a qu’à jeter un œil à la liste des bannis pendant le stage de préparation à Dinard. Plusieurs cadres n’ont pas été conviés et sont donc poussés vers la sortie. C’est notamment le cas de Stéphane Ruffier, Yann M’Vila, Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri, qui bénéficie encore d’une certaine cote sur le marché des transferts.

La preuve, l’attaquant de 29 ans, auteur de six buts toutes compétitions confondues la saison dernière, est déjà sollicité en Turquie. Selon les informations du journaliste Manu Lonjon, l’international tunisien serait convoité par « un bon club turc ». Peut-être l’occasion pour lui de fuir sa mise à l’écart et de rebondir au sein d’une formation de haut de tableau. Seulement voilà, l’insider doute des intentions de Khazri. « Pas sûr que ce soit réciproque », a-t-il ajouté, en laissant entendre que l’ancien Girondin n’est pas très emballé par la destination proposée. A croire que le Stéphanois sous contrat jusqu’en 2022 attend mieux.