ASSE : Sept joueurs virés, le coup de folie de Claude Puel

Claude Puel en a fait une question de principe, et l’entraineur de l’AS Saint-Etienne n’est pas du genre à transiger à ce niveau. L’ancien coach de l’OL a décidé de se séparer ou de pousser vers la sortie plusieurs joueurs pour qui il ne voit pas d’avenir chez les Verts dans la saison à venir.

Son premier combat, et le plus médiatisé, concerne bien évidemment Stéphane Ruffier, qui n’a pas été inclus dans la liste des gardiens et est invité à trouver un accord pour partir. Mais en dehors de cela, plusieurs joueurs encore sollicités dernièrement et lors de la finale de la Coupe de France, ont appris que leur parcours avec les Verts devait s’arrêter là, révèle L'Equipe ce vendredi. Cela a été le cas, à sa grande surprise de Ryad Boudebouz et de Yann M’Vila, en plus de Wahbi Khazri.

Trois cadres sur lesquels Claude Puel ne compte pas. Il leur a été proposé de se trouver un nouveau club, ou bien d’accepter d’avoir un temps de jeu beaucoup plus réduit dans les mois à venir. Il sera toutefois certainement difficile de bouger certains joueurs, avec les salaires touchés dans le Forez. Dans cette opération musclée et validée par la direction pour faire baisser la masse salariale, Sergi Palencia et Miguel Trauco connaissent eux la position du club de longue date, et le Péruvien a même quelques touches. Enfin, pour compléter cette liste de sept noms, Loïs Diony, qui n’a jamais su s’imposer chez les Verts, est aussi invité à se trouver un nouveau club. Il ne sera pas facile de vider l’effectif de la sorte pendant le mois d’août, mais Claude Puel a décidé de rajeunir son groupe, et il ne fait pas dans la dentelle pour y parvenir.