ASSE : Une machine à buts de L2 pour enflammer le mercato ?

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 2, ASC.

Les dirigeants stéphanois l’ont annoncé, il faudra certainement casser la tirelire cet hiver pour se renforcer et inverser cette spirale négative.

Tous les secteurs de jeu sont concernés, mais une attention particulièrement sera dédiée à l’attaque, où un buteur est désespérément attendu. Pour trouver cette perle rare, l’ASSE regarde du côté de la Ligue 2, où Denis Bouanga a pris ses aises. Depuis ses passages avec Strasbourg puis Tours, l’attaquant gabonais a montré qu’il possédait cette faculté à terminer les actions.

Avec 16 buts inscrits la saison passée à Tours et déjà 8 lors de l’exercice en cours avec Lorient, l’attaquant de 24 ans pourrait bien avoir des fourmis dans les jambes cet hiver. Si les Merlus ne sont pour le moment pas vendeurs, RMC annonce un forcing à venir des Verts pour faire venir ce joueur sous contrat jusqu’en juin 2021, et également suivi par le FC Bruges et Amiens SC. Le club breton laisse néanmoins une porte ouverte en cas d’offre copieuse, tout en sachant que Saint-Etienne a absolument besoin d’un buteur en confiance pour le mois de janvier…