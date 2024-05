En route vers la L1, l’ASSE n’a plus besoin de personne

Dans : ASSE.

Deuxième de Ligue 2 à trois journées de la fin, l’AS Saint-Etienne entrevoit la montée. Les Verts profitent d’une excellente dynamique et peuvent désormais se concentrer sur leurs performances, sans s'occuper des concurrents.

Proche d’assurer sa participation aux play-offs, l’AS Saint-Etienne vise plus haut. Les Verts souhaitent conserver leur deuxième place de Ligue 2 et ainsi retrouver l’élite directement. A trois journées de la fin, l’objectif est plus que jamais réalisable. D’autant que les hommes d’Olivier Dall’Oglio restent sur trois victoires consécutives. Les voilà avec deux longueurs d’avance sur leur concurrent angevin que le latéral droit Yvann Maçon préfère ignorer.

Les Verts focalisés sur eux-mêmes

« Nous avons la main sur notre destin mais ça ne va rien changer dans notre approche des rencontres, on sait que si on gagne les trois matchs, on y va tout droit, a expliqué le Stéphanois en conférence de presse. Avant on attendait un faux pas d’Angers, ce n’est désormais plus le cas. Ils joueront avant nous ce vendredi mais honnêtement ça ne change rien. Avant ou après... L’objectif c’est de gagner à Guingamp. On ne regardera pas forcément ce qu’ils vont faire. On ne se relâchera pas, ce serait une grosse erreur. »

De son côté, l’entraîneur Olivier Dall’Oglio n’est pas du même avis. Le coach des Verts aura bien un œil sur son concurrent, surtout si le SCO était mis en difficulté par Pau ce vendredi soir. « Oui bien sûr qu'Angers peut nous mettre la pression, après si l’adversaire perd ça peut donner encore plus d’ambition, a envisagé le technicien. Il faut l’accepter, cette fois-ci on jouera après, cette saison c'était souvent avant, il faudra être fort là-dessus. Les matchs il faut rentrer dans l’action et les jouer, il faut se focaliser sur nous, ne pas penser à tout ça. » A noter que devant l’ASSE, l’AJ Auxerre compte quatre points d’avance en tête.