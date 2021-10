ASSE-OL : Pas de lourde sanction contre Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne craignait que l'usage de fumigènes lors du récent derby face à l'OL provoque une sanction, mais la commission de discipline de la LFP a été gentille.

C'était l'ambiance des grands soirs le dimanche 3 octobre dernier à l'occasion du match entre l'ASSE et l'OL, car même si Geoffroy-Guichard n'était pas totalement comble, le Peuple Vert présent dans le Chaudron était bouillant. Et l'usage de fumigènes pendant cette rencontre a laissé craindre une éventuelle fermeture de tout ou partie du stade stéphanois. Mais du côté de la Ligue de Football Professionnel, on est resté modéré dans la sanction, puisqu'il a été décidé une « fermeture pour deux matchs avec sursis de la tribune Snella du stade Geoffroy-Guichard ». Les supporters stéphanois vont donc devoir être sages lors des prochains matchs sous peine de voir ce sursis tomber. Et la réception d'Angers vendredi soir, pour une rencontre sous haute tension compte tenu du classement des Verts, laisse planer bien des inquiétudes dans le Forez.