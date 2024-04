L’ASSE en Ligue 1, il a déjà très peur de l'effectif

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Deuxième de Ligue 2 à trois journées de la fin, l’AS Saint-Etienne peut sérieusement envisager un retour en Ligue 1. Reste à savoir si les Verts auraient les moyens sportifs et financiers d’exister parmi l’élite. Le consultant Patrick Guillou ne cache pas ses doutes.

C’est peut-être bien la saison de la montée pour l’AS Saint-Etienne. En tout cas, à trois journées de la fin du championnat, les Verts occupent la deuxième place de Ligue 2 et profitent d’une excellente dynamique soulignée par Patrick Guillou. « Trois matchs : trois victoires. Superbe série de dix victoires en douze matchs. Un Larsonneur invincible ! Une nouvelle fois décisif, a commenté le chroniqueur du Progrès après le succès contre le Stade Malherbe Caen (1-0) samedi. Que dire de ses exploits ? Ils permettent juste de gravir les marches du succès. »

A ce rythme, les Verts, en concurrence avec Angers qui compte deux points de retard, fonce vers un accès direct à la Ligue 1. A voir l’engouement à chaque rencontre à Geoffroy-Guichard, les supporters stéphanois sont forcément emballés. Mais de son côté, Patrick Guillou s’interroge. Le consultant de beIN Sports se demande si l’AS Saint-Etienne, toujours à la recherche d’un nouveau repreneur, aura les moyens sportifs et financiers pour rivaliser avec les pensionnaires de l’élite.

Des doutes pour l'avenir

« L’euphorie passée, un coup d’œil dans les rétros n’empêche pas d’être réaliste et lucide, a tempéré l’ancien Stéphanois. Le contenu est moyen et la marge de manœuvre limitée. Les matchs ne sont pas maîtrisés. Alors oui, il y a le cœur et la solidarité, mais à l’étage supérieur, cela ne sera pas suffisant. D’ailleurs, combien de cette escouade pourront prétendre à être titulaire la saison prochaine en Ligue 1 ? Casse-tête assuré pour le triumvirat. Surtout que le bas de laine sera effiloché. À moins que la vente virtuelle se concrétise. » Le feuilleton dure depuis des années et personne ne peut prédire la suite.