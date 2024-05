L’ASSE reçoit un sérieux avertissement avant le mercato

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Prêté sans option d’achat par Augsbourg cet hiver, Irvin Cardona s’est rendu indispensable à l’AS Saint-Etienne. L’attaquant français fait le bonheur du club stéphanois qui tentera probablement de le conserver. Mais de son côté, l’ancien Monégasque pose déjà une condition.

Au même titre que Gautier Larsonneur, héroïque dans la cage de l’AS Saint-Etienne, Irvin Cardona sera peut-être l’un des grands artisans de la montée. Depuis son arrivée cet hiver, l’attaquant prêté par Augsbourg a contribué aux bons résultats des Verts avec 8 buts et 3 passes décisives. Peu importe le dénouement de la saison sur le plan collectif, le Stéphanois ne manquera pas de sollicitations pendant le mercato estival.

🏆 2 buts, 2 passes dé, et un nouveau trophée de joueur du mois par @Sorare !



Le mois d'avril d'Irvin Cardona était plutôt sympa. 😁



Avec 52% des voix, notre attaquant devance d'une courte tête Gautier Larsonneur 🥈 (45%). pic.twitter.com/BMpAsF6LCs — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 3, 2024

« Mon avenir ? Pour être honnête aujourd’hui, je n’y pense pas vraiment, a répondu Irvin Cardona au média Foot Mercato. Mon objectif c’est déjà que le club monte et de finir la saison de la meilleure des manières en marquant des buts et en ne me blessant pas. Après on verra les portes ou les options qui vont s’offrir à moi. » Parmi ses possibilités, retrouver Augsbourg semble compliqué dans la mesure où l’actuel huitième de Bundesliga n’a jamais pris de ses nouvelles pendant son prêt.

Cardona ne restera pas en L2

« Compliqué oui et non parce qu’ils font aussi une bonne saison, a réagi l’ancien Brestois. Honnêtement, je ne sais vraiment pas. Pour en discuter régulièrement avec ma famille, je n’ai pas vraiment évoqué avec eux la possibilité de retourner en Allemagne. Je vis dans l’instant présent surtout qu’actuellement je suis dans une bonne période, donc j’essaie de rester focus sur les matchs week-end après week-end. C’est pas encore le moment de penser à mon avenir. »

A trois journées de la fin, et sachant que l’AS Saint-Etienne occupe la deuxième place en Ligue 2, Irvin Cardona veut rester focalisé sur le terrain. Mais un critère indispensable a déjà été fixé. « Jouer dans une première division ? Evidemment, après que ce soit en France, en Allemagne ou en Espagne… Si je reste à Saint-Etienne ça sera la Ligue 1, si je retourne en Allemagne ça sera la Bundesliga… Dans tous les cas ça sera en première division », a prévenu l’attaquant formé à Monaco, qui n’a pas prévu de s’éterniser au niveau inférieur.