ASSE : Un gros bug à 6,2 ME fait paniquer Saint-Etienne

En ce début de semaine, l’AS Saint-Etienne tenait son assemblée générale réunissant les deux actionnaires majoritaires et les petits porteurs qui souhaitent y assister.

A l’occasion de ce rendez-vous, l’ASSE a présenté un bilan positif, avec un léger excédent à hauteur de 187.000 euros. Une excellente nouvelle pour le club, qui peut se targuer d’avoir présenté les neufs derniers exercices comptables sans le moindre déficit, comme le souligne RMC. Une gestion remarquable de la part des deux présidents de l’AS Saint-Etienne, qui nourrissent néanmoins une grosse inquiétude pour la suite des événements dans le Forez.

La billetterie ne rapporte pas assez au club

Et pour cause, la billetterie du stade Geoffroy-Guichard n’a rapporté que 6,2 ME à l’AS Saint-Etienne sur l’année écoulée. Une somme bien trop maigre pour un club aussi populaire, qui inquiète de manière importante les dirigeants stéphanois. Car ces dernières années, l’affluence dans la Chaudron tend clairement à s’étioler. A l’avenir, Saint-Etienne devra trouver une solution pour retrouver une ferveur populaire et un stade à guichets fermés de manière régulière au vu de son budget assez conséquent, lequel se situe aux alentours des 110 ME. Ce ne sera en revanche pas pour tout de suite puisque, suite aux fumigènes et aux feux d’artifices tirés lors du match ASSE-PSG, les tribunes du stade Geoffroy-Guichard ont été fermées, et cela jusqu’à nouvel ordre. Une nouvelle qui, dans le contexte économique actuel de l’AS Saint-Etienne, ne réjouira pas sa direction.