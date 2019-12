ASSE : Huis-clos total à durée indéterminée pour Geoffroy-Guichard

Dans : ASSE.

Si le spectacle n’était pas au rendez-vous lors du match entre l’ASSE et le PSG tant la rencontre a été à sens unique, les supporters stéphanois ont mis le feu en seconde période. Des fumigènes, des feux d’artifice et même des projectiles lancés, c’est allé trop loin pour la LFP, qui s’est réunie en urgence ce lundi pour faire comprendre que la blague était terminée.

« Comportement des supporters de l’AS Saint-Etienne : usage massif et jets d’engins pyrotechniques. Au regard des faits particulièrement graves, la Commission de Discipline décide de placer le dossier en instruction et prononce une mesure de huis-clos total à titre conservatoire du stade Geoffroy-Guichard », a fait savoir la LFP. Sans présager de la sanction à venir, il est évident que l’ASSE va devoir faire sans ses supporters pour une bonne période, dommage pour des Verts qui traversent un coup de moins bien et auraient pu en avoir besoin pour bien démarrer 2020 à domicile.