ASSE : Trop de mensonges, Stéphan débarque dans le dossier Niang

Dans : ASSE, Rennes.

Julien Stéphan a tenu à mettre les points sur les i concernant le départ avorté de M’Baye Niang à l’ASSE.

M’Baye Niang doit se faire à l’idée de retrouver une place de titulaire au Stade Rennais. Barré par Serhou Guirassy à la pointe de l’attaque, le Sénégalais aux 15 buts la saison passée devra rapidement oublier son prêt avorté à l’ASSE, et montrer à Julien Stéphan qu’il peut compter sur lui. Le technicien en aura besoin puisque la saison des Rouge et Noir s’annonce intense avec en point d’orgue la Ligue des Champions. Présent en conférence de presse ce mercredi, l’entraîneur du club breton a confié vouloir retrouver un M’Baye Niang performant déjà sur le plan physique. Il en profité pour faire un point faire un point sur le vrai-faux départ de son joueur en terre stéphanoise, et nier son implication dans cet échec.

« En tous les cas, ça ne s’est pas fait. Ça n’a pas abouti pour les raisons qui appartiennent à Saint-Étienne et sans doute aussi à M’Baye, je ne peux pas rentrer dans les détails, même si j’ai lu quelques contre-vérités comme quoi je l’aurais appelé vendredi matin. Je ne l’ai pas appelé, c’est lui qui m’a appelé. C’est important de bien faire la distinction pour que tout le monde ait tous les éléments pour juger après ce qui s’est passé », a-t-il lâché dans des propos relayés par Ouest-France. Cet épisode appartient désormais au passé, au grand regret de l’AS Saint-Étienne, qui n’a pas (encore) bouclé l’arrivée de l’attaquant espéré. A Niang de montrer qu'il peut désormais apporter à une formation rennaise qui pourrait avoir besoin de lui dans les prochaines semaines.