Officiel : M'Baye Niang ne sera pas le joker, l'ASSE accuse !

Dans : ASSE.

Le transfert de M'Baye Niang du Stade Rennais à l'AS Saint-Etienne semblait acquis, mais ce samedi l'ASSE annonce que l'opération ne se fera pas et les Verts accusent.

Pendant toute la journée de vendredi les supporters de l’AS Saint-Etienne ont attendu l’officialisation de la signature de M’Baye Niang comme joker, l’attaquant de Rennes ayant passé avec réussite sa visite médicale. L’ensemble des points de friction entre les deux clubs et le joueur ayant été réglé, on attendait la fumée blanche du côté de Saint-Etienne. Mais ce samedi, L’Equipe annonçait que les deux agents de M’Baye Niang, contre qui ce dernier est en furie, seraient arrivés à l’Etrat pour réclamer leur part financière sur cette opération de prêt avec option d’achat. Néanmoins, le quotidien sportif affirmait que cela n’allait pas être un coup fatal à ce deal entre le Stade Rennais et l’ASSE.

Mais samedi après-midi, l'AS Saint-Etienne a officiellement annoncé que M'Baye Niang ne signera pas chez les Verts et les dirigeants stéphanois accusent les coupables de cet échec. « L’ASSE a décidé de renoncer au recrutement de M’Baye Niang. Un accord avait pourtant été trouvé avec le Stade Rennais et le joueur. Mais l’intervention de plusieurs agents a rendu impossible la finalisation de l’opération », indique, dans un communiqué, l'ASSE. Sauf nouveau retournement de situation, l'attaquant va donc retourner au Stade Rennais, de quoi probablement le rendre encore plus amer à l'encontre de ses représentants, avec qui il a un contrat jusqu'en janvier prochain.