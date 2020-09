ASSE : Troisième offre pour Fofana, Puel refuse 32 ME !

Dans : ASSE.

Leicester fait le forcing pour arracher Wesley Fofana à l’ASSE. Mais Claude Puel est tenace, il a refusé une troisième grosse offre du club anglais lundi soir.

Le feuilleton Wesley Fofana n’est pas terminé. Le prometteur défenseur central de l’AS Saint-Étienne, excellent depuis le début de la saison, a clairement annoncé mi-septembre ses envies de quitter son club formateur, ou plutôt de rejoindre Leicester City. L’actuel leader de Premier League souhaite s’attacher les services du numéro 3 stéphanois. Si le club anglais est tombé d’accord avec l’intéressé sur un transfert, ce n’est pas du tout le cas avec les dirigeants de l’ASSE. Une nouvelle information annoncée par L’Équipe vient confirmer la position des Verts de conserver leur élément. Le quotidien rapporte que les Foxes ont soumis ce lundi soir une troisième offre à leur homologue du Forez pour obtenir le transfert du natif de Marseille.

Après une première offre de 25 ME et une seconde de 28,5 ME (dont 3 ME de bonus), Leicester a surenchéri et proposé une indemnité de 32 ME avec 10% sur une éventuelle plus-value à la revente. Une proposition alléchante certes, mais Claude Puel « ne veut pas entendre parler d’un départ de Fofana avant l’été prochain ». Lors d’une réunion lundi soir avec Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance du club, et Roland Romeyer, président du directoire, l’entraîneur stéphanois a réaffirmé son souhait de conserver son jeune joueur de 19 ans. Une décision qui viendra certainement calmer les ardeurs de Leicester et sceller l’avenir de Wesley Fofana, au moins pour cette saison. Même s'il ne faut jurer de rien à 10 jours de la fin du mercato...