ASSE : Un entraîneur sans diplôme, l'ASSE a un bug qui coûte cher !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Parti la semaine dernière, Oscar Garcia a quitté les Verts sans demander un seul centime, comme l’a souligné le club stéphanois dans son communiqué.

Un comportement qui honore l’entraineur espagnol, et qui fait inévitablement un peu de bien aux finances stéphanoises. Car l’opération Julien Sablé, ancien joueur et capitaine du club du Forez qui était revenu comme directeur du centre de formation, pourrait s’avérer coûteuse. En effet, l’ex-milieu de terrain ne bénéficie pas du diplôme nécessaire pour entrainer en Ligue 1, et c’est donc le nom d’Alain Ravera qui est couché sur la feuille de match lors des matchs des Verts. Comme l’explique France Bleu Loire, cette ancienne habitude n’a désormais plus lieu d’être en Ligue 1, et ne sert que pour donner un léger sursis à un entraineur sur le point d’obtenir son diplôme. Ce n’est pas le cas de Julien Sablé, et cela va coûter bonbon à l’ASSE. En effet, c’est une amende de 25.000 euros par match disputé qui attend Saint-Etienne.

« Il n'a pas le diplôme. Vous ne pouvez plus maintenant avoir des prête-noms. Ce n'est plus possible. Vous ne pouvez plus avoir d'entraîneur sur le banc de touche qui n'a pas le BEPF. Est-ce que le président de l'ASSE a pesé ce truc là ? Sinon, il les fout dans la m... », a dénoncé Pierre Repellini, du syndicat des entraineurs. De quoi déboucher sur une amende assez vertigineuse pour Rolando Romeyer, et qui pourrait se monter à plus de 500.000 euros. Heureusement qu’Oscar Garcia a permis aux Verts de conserver un petit bas de laine.