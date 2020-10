ASSE : Saliba à Saint-Etienne dans 3 mois ? Le secret dévoilé

Dans : ASSE.

La route de William Saliba à Arsenal est barrée. L’AS Saint-Étienne a voulu en profité cet été, en vain. Les Verts se tiennent désormais prêts à lui sortir le tapis rouge prochainement.

Lundi soir à minuit, le gong signifiant la fin du mercato a arrêté une Association Sportive de Saint-Étienne optimiste. Le club stéphanois voulait faire revenir un homme qu’il connaît bien, William Saliba, sorti du centre de formation des Verts. Cédé à Arsenal l’été dernier contre 30 ME, le défenseur central a été prêté la saison dernière à Sainté avant de repartir vers Londres. Malheureusement, un nouveau trajet Londres-Saint-Étienne n’a pas pu se réaliser, faute de temps, alors qu'un accord entre les différentes parties était bouclé. Malgré ce contretemps, les décideurs du club ne perdent pas espoir. Selon But Football Club, l'ASSE souhaite obtenir le prêt du prometteur défenseur en janvier.

Une action qui sera rendue possible si la situation de Saliba n’évolue pas chez les Gunners. Privé de jouer la dernière finale de la Coupe de France avec l’ASSE à cause d’Arsenal, le néo-Londonien n’a pas de temps de jeu dans son nouveau club. Le seul maillot d’Arsenal qu’il a porté en compétition est celui de la réserve. Et la non-inscription de son nom sur la liste de Mikel Arteta pour la Ligue Europa vient un peu plus lui mettre le moral dans les chaussettes. Pour toutes ces raisons, William Saliba pourrait redevenir Vert cet hiver, sauf s’il est prêté entre temps. Norwich, Brentford et Watford ont montré leur intérêt pour lui donner du temps de jeu cette saison. Ces possibilités de prêt en Championship seront scrutées par Claude Puel et sa direction, c’est une certitude.