ASSE : Saliba, la terrible raison de son retour avorté !

Lundi soir, Saint-Etienne s’est offert Panagiotis Retsos, prêté par le Bayer Leverkusen, afin de compenser le départ de Wesley Fofana à Leicester.

L’international grec de 22 ans est prometteur, mais les Verts avaient clairement une autre priorité dans la dernière ligne droite du mercato. Comme indiqué par ailleurs, Saint-Etienne était effectivement très chaud pour accueillir un certain William Saliba, transféré à Arsenal il y a un an pour 25 ME hors bonus. Un prêt sans option d’achat à Saint-Etienne était dans les tuyaux, dans la mesure où Mikel Arteta ne l’estime pas encore prêt pour être titulaire chez les Gunners. Le peuple vert a espéré l’officialisation de ce deal jusqu’à lundi soir à minuit… en vain.

Un accord existait pourtant entre l’ASSE et Arsenal, comme dévoilé par les Verts sur leur site officiel ce mardi. « Bien avant la fermeture du mercato, l’AS Saint-Étienne avait conclu un accord avec William Saliba et accepté la proposition d’Arsenal pour un prêt d’une saison. Hélas, toutes les conditions administratives n’ont pu être réunies à temps, en Angleterre, pour la finalisation du dossier. La déception est grande pour l’ASSE et William Saliba, particulièrement déterminé à revenir dans le club où il s’était épanoui » ont expliqué les Verts dans un communiqué officiel. Nul doute que cette information mettra les supporters de l’ASSE en rogne, quand on sait à quel point William Saliba avait marché sur la Ligue 1 avant son transfert à Arsenal pour une somme record à l’époque. Avec le défenseur des Gunners, le départ de Wesley Fofana aurait été oublié, tout du moins pour une saison. Claude Puel et les supporters de Saint-Etienne devront finalement apprendre à vivre sans aucune de leurs deux pépites défensives cette saison. Harold Moukoudi, Timothée Kolodziejczak et Panagiotis Retsos seront en concurrence pour occuper la défense centrale des Verts, désormais orpheline de ses enfants prodiges.