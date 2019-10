ASSE : Saint-Etienne européen, il y croit très fort !

Dans : ASSE, Ligue 1.

C’est avec la lanterne rouge accroché à son dos que l’AS Saint-Etienne a entamé le derby de dimanche soir contre l’Olympique Lyonnais, mais grâce à la victoire arrachée dans les ultimes instants de ce choc contre l’ennemi éternel les Verts se retrouvent ce lundi à la treizième place du classement de Ligue 1 devant…l’OL et avec seulement cinq longueurs de retard sur le troisième, le SCO Angers. Interrogé ce lundi soir sur les objectifs de l’ASSE version Claude Puel, Jérôme Alonzo estime que l’ambition peut rapidement revenir dans le Forez, l’ancien gardien de but de Saint-Etienne estimant même qu’une place européenne en fin de saison est très possible pour les Verts.

Et Jérôme Alonzo d’expliquer son optimisme. « S’ils sont candidats à l’Europe avec Puel ? Gagner le derby alors que t’es 20e, c’est difficile de faire mieux pour Claude Puel, surtout avec son histoire lyonnaise. Alors évidemment il ne peut pas tout révolutionner en 48 heures, mais moi je regarde les équipes qui sont devant. Et ce que je vois devant, ça ne me fait pas rêver non plus par rapport à l’Europe. Donc, à Sainté, il y a la structure, il y a l’effectif, il y a des joueurs qui vont adhérer, il y a le public et nous ne sommes qu’à la 9e journée et il reste beaucoup de temps. Alors le podium non, mais de la 4e à la 6e place, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher l’ASSE de lutter avec Bordeaux, Rennes, Nantes. Mais il faut vite revenir dans le bon wagon », a confié le consultant de la chaîne L’Equipe.