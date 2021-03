ASSE : Saint-Etienne cador européen, un repreneur le promet

Dans : ASSE.

Intéressé par la reprise de l’AS Saint-Etienne aux mains de Bernard Caïazzo et de Roland Romeyer, le groupe X3 France, notamment représenté par l'ancien Stéphanois Laurent Roussey, a annoncé ses grandes ambitions lors d’une conférence de presse.

L’Olympique de Marseille n’est pas le seul pensionnaire de Ligue 1 visé par des rumeurs de rachat. Du côté de l’AS Saint-Etienne aussi, on parle régulièrement d’éventuels repreneurs prêts à remplacer les actionnaires et présidents Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Parmi ces candidats, le groupe X3 France, dont les énormes fonds atteindraient les 69 milliards d’euros, se dit officiellement intéressé. Et présente de très grandes ambitions par l’intermédiaire de Laurent Roussey, qui deviendrait directeur sportif des Verts en cas de réussite de ce projet.

« Pas une vision utopique »

« Aujourd'hui, Jacques Pauly, dont je suis les travaux depuis 25 ans, dispose de grandes capacités financières à travers les actifs que cette association possède, a confié l’ancien joueur et entraîneur de l’ASSE. Puisqu'ils me donnent la responsabilité de ce secteur, je veux refaire de l'ASSE ce qu'elle a toujours été, à savoir le meilleur club français. On avait 10 ans d'avance dans les années 70-80. Ce qu'ils attendent de moi aujourd'hui, c'est de retrouver cette lumière, de voir Saint-Etienne briller au plus haut niveau européen. »

« Je sais que ça fait prétentieux quand on dit qu'on ira aller chercher les plus grandes équipes, a-t-il reconnu en s’adressant aux journalistes locaux. Mais vous vous rendez bien compte qu'avec les moyens de l'association, ce n'est pas une vision utopique. C'est quelque chose que l'on va matérialiser à travers la formation, encadrée par des joueurs de niveau international. Je pense qu'on aura la capacité de rendre tout son prestige à l'AS Saint-Etienne. » De quoi redonner espoir aux supporters qui regrettent le manque d’ambition de l’actuelle direction depuis plusieurs saisons.