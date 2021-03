ASSE : Un jeune sur le départ, c’est une surprise

Dans : ASSE.

A l’instar de Lucas Gourna, le milieu de terrain Aïmen Moueffek pourrait également quitter l’ASSE en cas de belle offre au prochain mercato.

Seizième de Ligue 1, Saint-Etienne vit une saison très pénible. Cela étant, Claude Puel a tenu quelques-unes de ses promesses. L’une d’entre elles était de faire la part belle aux jeunes en lançant plusieurs joueurs de moins de 20 ans, formés à l’ASSE, dans le grand bain du championnat de France. De toute évidence, Lucas Gourna s’est imposé comme le plus prometteur. Du haut de ses 17 ans, il figure déjà dans le viseur de plusieurs clubs allemands et anglais. A en croire les informations obtenues par France Football, il n’est pas le seul jeune de l’AS Saint-Etienne à susciter la convoitise dans l’optique du prochain mercato estival.

En effet, Aïmen Moueffek est également un joueur apprécié par les scouts de plusieurs grands clubs européens. A en croire le magazine, le milieu de terrain de l’ASSE figure dans le viseur du Borussia Mönchengladbach et du Bayer Leverkusen, deux clubs de Bundesliga très friands des jeunes talents de la Ligue 1. En Belgique, Anderlecht surveille également la situation de Moueffek tandis que Salzbourg s’est vaguement renseigné. Au vu des nombreux intérêts évoqués, il sera difficile pour Saint-Etienne de conserver son joueur, à peine titulaire et qui pourrait déjà quitter son club formateur en cas de belle proposition cet été.

Un passif avec Claude Puel

Reste à voir quelle sera la position d'Aîmen Moueffek, dans le collimateur de Claude Puel après la défaite de l’ASSE contre Lorient puisque le milieu de 19 ans était entré en jeu… avant de ressortir. « Cela ne remet pas en cause la qualité du joueur et je ne suis pas de ceux qui pensent que cela peut griller Moueffek. C'est un choix d'entraîneur. Je pense que Claude Puel s'expliquera avec son jeune joueur. Même si ce n'est pas très agréable de vivre ça, Aïmen Moueffek le comprendra très bien. Je ne me fais pas plus de soucis que ça » avait alors expliqué le journaliste Denis Balbir, suiveur attentif de l’actualité de l’ASSE. Reste que cet épisode prouve que la relation est loin d’être idyllique entre Puel et Moueffek, lequel pourrait partir sans trop de regrets dans quelques mois.