ASSE : Ruffier revient mercredi, ambiance assurée

Dans : ASSE.

La surprise se confirme à Saint-Etienne, où Stéphane Ruffier ne sera donc pas licencié, mais réintègrera l’effectif ce mercredi à la fin de sa mise à pied.

L’entretien préalable qui s’est déroulé la semaine dernière n’a pas débouché sur son licenciement, mais sur une mise à pied et une retenue sur salaire en raison d’un « acte d’insubordination ». C'est ce qu'a fait savoir l'ASSE dans un communiqué publié ce mardi. Toutefois, les faits reprochés ne semblaient pas justifier un départ forcé, et auraient certainement eu beaucoup de mal à tenir face aux Prud’hommes. Pour sa dernière année de contrat, Stéphane Ruffier doit toucher 2,8 ME de salaire brut.

Résultat, le gardien emblématique des Verts va revenir à l’entrainement ce mercredi, dans une ambiance que l’on imagine tendue. En effet, Claude Puel a écarté depuis quelques temps déjà l’ancien numéro 3 de l’équipe de France et a décidé de faire confiance à Jessy Moulin cette saison. Au mieux, Ruffier sera donc sa doublure, et il restera à voir si son mécontentement face à la situation pèsera sur l’ensemble du vestiaire.