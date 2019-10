ASSE : Pierre Ménès colle un avertissement aux supporters

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne s'est contentée du partage des points dimanche contre Amiens dans un Geoffroy-Guichard en partie vide. Pour Pierre Ménès, le Peuple Vert doit se reprendre.

L’ASSE et Claude Puel ont besoin de tout le monde pour revenir dans les hauteurs du classement de Ligue 1 et dimanche, pour recevoir Amiens, les Verts devaient se passer des deux kops, fermés suite à une décision de la commission de discipline de la LFP. Le Chaudron sonnait un peu creux pour cette rencontre, et cela n’a pas aidé l’AS Saint-Etienne. Mais pour Pierre Ménès, plutôt que de toujours se faire passer pour des victimes, les supporters concernés par cette sanction doivent réfléchir à leurs actes.

Le consultant de Canal+ souhaite que chacun prenne ses responsabilités. « Les deux kops de Geoffroy-Gyichard étaient vides suites aux fumis allumés et aux banderoles injurieuses pendant le derby. Alors moi je veux bien qu’on me dise tout ce qu’on veut, que les supporters sont brimés, interdits de déplacements etc… Mais à un moment donné, il faudrait aussi qu’ils se rendent compte que leurs actions vont à l’encontre de l’intérêt de leur club et de leur équipe. Car qui était puni avec ces tribunes vides ? Les supporters bien sûr, mais surtout l’équipe qui n’a pas bénéficié du soutien habituel de son public », a confié, sur son blog, Pierre Ménès.