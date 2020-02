ASSE : Puel veut tuer les Verts, l'agent de Ruffier accuse !

Dans : ASSE.

Entre Stéphane Ruffier et l'AS Saint-Etienne le divorce n'est pas loin d'être total. L'agent du gardien de but de Verts a détruit Claude Puel après la mise à l'écart du portier.

Comme si l’ASSE avait besoin de cela, à 48 heures de la réception de Reims à Geoffroy-Guichard, la tension est extrême du côté de l’Etrat. On l’a en effet appris ce vendredi midi, Claude Puel a décidé pousser Stéphane Ruffier sur la touche, estimant que le gardien de but des Verts n’avait pas le rendement escompté au moment où l’AS Saint-Etienne veut rapidement assurer son maintien en Ligue 1 et c'est donc Jessy Moulin qui sera titulaire. Furieux, Stéphane Ruffier aurait quitté l’entraînement. Et quelques heures plus tard, son agent est monté au créneau pour détruire Claude Puel. Les propos du représentant de Ruffier sont tellement durs, qu’on voit mal comment le portier titulaire jusqu’à ce jour pourra retravailler avec le coach de l’ASSE.

Dans L’Equipe, Patrick Glanz a en effet dressé un portrait terrible de Claude Puel. « Depuis qu'il est arrivé à Saint-Étienne, l'entraîneur a établi un rapport de force dictatorial avec toutes les composantes du club (...) Un conflit personnel entre Ruffier et Puel ? Pas du tout. Écoutez, cet entraîneur était détesté à Lyon, Nice et Leicester (...) Vous savez, quand un entraîneur, à trois heures d'un match au Parc des Princes contre le PSG est à deux doigts d'en venir aux mains avec un de ses milieux de terrain, tout est résumé. La bonne question est de se demander quel est l'avenir de l'AS Saint-Étienne plutôt que de celui de Stéphane Ruffier. Car aujourd'hui, ce n'est pas Ruffier qui est en danger mais l'ASSE. Cet entraîneur a commencé une entreprise de démolition et je crains qu'après avoir eu des problèmes avec tout le monde, il en ait aussi avec ses présidents », a confié le représentant de Stéphane Ruffier, qui met clairement le feu à l’AS Saint-Etienne au pire des moments. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ne pourront pas rester silencieux suite à ces déclarations pour le moins virulents.