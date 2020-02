ASSE : Saint-Etienne en crise, Ruffier mis sur la touche ?

Dans : ASSE.

Meilleur joueur de Saint-Etienne les années précédentes, Stéphane Ruffier vit un exercice 2019-2020 très compliqué dans le Forez.

En début de semaine, le journaliste Pierre Ménès allait même jusqu’à s’inquiéter pour le moral du gardien de l’ASSE. « Moi, il y a un joueur qui m’inquiète beaucoup dans cette équipe, c’est Stéphane Ruffier, que je trouve quasiment en dépression. Il voit passer les ballons, il semble au bout du rouleau. Il n’est déjà pas très expressif mais là, on sent vraiment qu’il n’en peut plus » indiquait le consultant de Canal Plus. Une impression visiblement partagée par le staff de Saint-Etienne puisque selon Gilles Favard, Stéphane Ruffier ne devrait pas garder les buts stéphanois pour le match contre le Stade de Reims dimanche après-midi.

« Claude Puel vient de sortir Stéphane Ruffier de l’équipe pour le match de dimanche contre Reims… ambiance sympa ! » a publié le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, pour qui c’est donc Jessy Moulin qui sera dans les buts de l’ASSE dimanche à 15 heures face au Stade de Reims du côté de Geoffroy-Guichard. Un choix fort de la part de Claude Puel, qui espère sans doute un électrochoc afin de réveiller son équipe, battue par Brest 3-2 la semaine dernière et qui pointe désormais à la 16e place. Avant le match face aux Champenois à Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne ne compte que deux points d’avance sur Dijon, actuellement 18e et barragiste. La situation est plus alarmante que jamais dans le Forez, d’où ce pari très risqué pris par Claude Puel…