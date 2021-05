ASSE : Puel manque de reconnaissance, un ancien Vert se lâche

Dans : ASSE.

Bientôt en fin de contrat avec l’AS Saint-Etienne, Romain Hamouma attend toujours une offre de prolongation de ses dirigeants. Une situation étonnante pour l’ancien Stéphanois Benjamin Corgnet.

Maintenue en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne peut remercier ses cadres. Alors que l’entraîneur Claude Puel comptait principalement miser sur les jeunes de l’effectif, l’apport des joueurs expérimentés a finalement été essentiel pour rester dans l’élite. On a notamment parlé des bonnes performances de Wahbi Khazri devant. Mais de son côté, Romain Hamouma (34 ans), régulièrement aligné, a lui aussi brillé. Du coup, l’ancien Stéphanois Benjamin Corgnet ne comprend pas pourquoi l’attaquant se retrouve en fin de contrat et sans offre de la direction.

« Une prolongation, ce serait amplement mérité, a estimé le milieu de Bourg-en-Bresse dans un entretien accordé à But. Romain le montre encore cette saison, c'est un très bon joueur qui peut faire la différence à tout moment. Il va peut-être un peu moins vite qu'avant, et encore... Il a toujours des qualités dans ses premiers appuis de déplacement, et de finisseur. J'ai vu qu'il avait mis 60 buts avec l'ASSE. C'est un joueur qui est resté constant. Même si l'effectif s'est beaucoup rajeuni, on voit que ce sont des joueurs comme Hamouma et Khazri qui sont sortis du lot et qui ont permis au club de se maintenir lors de cette fin de saison. »

Rien n’est terminé pour Hamouma

Mais contrairement à Mathieu Debuchy et à Kévin Monnet-Paquet, Romain Hamouma a encore une chance de convaincre Claude Puel. « Dans quelques semaines, il pourra s’engager où il veut. On a l’intention de se rapprocher de lui dans la mesure où il a évolué à un bon, voire parfois à un très bon niveau, a récemment confié le manager. Romain nous a beaucoup apporté en se montrant régulier dans ses performances. Il a réalisé une saison pleine, sans doute l’une des meilleures de sa carrière. On a su gérer avec lui son physique. Son repositionnement dans l’axe lui a permis de s’exprimer pleinement, de prendre et de donner du plaisir grâce à des prestations abouties. » Une prolongation avec un rôle de remplaçant n’est pas à exclure.