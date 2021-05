ASSE : Un nouveau défi à l’étranger proposé à Puel

Dans : ASSE.

Sous contrat avec l’AS Saint-Etienne jusqu’en 2022, Claude Puel se retrouve dans le viseur de l’AEK Athènes. Le club grec a visiblement décidé de faire son marché en France puisque deux autres acteurs de Ligue 1 l’intéressent également.

Le travail de Claude Puel à l’AS Saint-Etienne ne passe pas inaperçu. Souvent critiqué pour sa tendance à trop rajeunir son équipe, l’entraîneur des Verts reste reconnu pour sa capacité à faire évoluer les jeunes et à mener un projet sur la durée. Son profil de bâtisseur plaît aussi à l’étranger puisque deux pensionnaires de Premier League, à savoir Southampton et Leicester City, lui ont déjà fait confiance par le passé. Et sa carrière hors des frontières françaises n’est peut-être pas terminée.

Tavlaridis dans le coup

En effet, le média Sportime, dans une information relayée par En Vert et Contre Tous, affirme que Claude Puel est actuellement sollicité par l’AEK Athènes. N’en déplaise à Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille qui soulignait le manque d’exportation des coachs français à l’étranger, le club grec semble apprécier les techniciens tricolores puisque Julien Stéphan est également annoncé sur ses tablettes. A noter que la formation de la capitale grecque, qui aurait chargé l’ancien défenseur central passé par Lille et Saint-Etienne Efstathios Tavlaridis de mener les discussions, souhaiterait boucler ce dossier d’ici une semaine à 10 jours.

Dans la mesure où la saison de Ligue 1 se termine la semaine prochaine, difficile d’imaginer Claude Puel donner son accord en si peu de temps. Et ce même si son équipe a déjà assuré le maintien dans l’élite. De toute façon, le coach stéphanois ne semble pas désireux d’abandonner son projet en cours. Reste à savoir si l'entraîneur libre Julien Stéphan sera disposé à s’engager avec l’AEK, que le quotidien Ouest-France annonçait intéressé par Damien Da Silva, le défenseur central en fin de contrat à Rennes.