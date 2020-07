ASSE : Puel a une très mauvaise nouvelle pour Saliba

Dans : ASSE.

Dans deux semaines l'AS Saint-Etienne défiera le PSG en finale de la Coupe de France. Et les Verts devront se passer d'un atout majeur pour ce match tant attendu.

L’ASSE affiche une belle santé lors de ses matchs de préparation, et il lui faudra être en forme pour tenir tête au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France le 24 juillet prochain au Stade de France. Car déjà privés de leurs supporters, qui ont décidé de laisser vide le virage du stade dionysien où ils disposaient de seulement 900 places, les Verts devront probablement se passer également de William Saliba, aucun accord n’ayant été trouvé avec Arsenal pour que le défenseur puisse jouer cette finale avant de rejoindre les Gunners. Alors que la semaine passée le club anglais semblait prêt à trouver une solution convenable pour les deux clubs, ce n’est plus du tout le cas. Et en marge du match entre l’AS Saint-Etienne et Nice, Claude Puel a admis qu’il ne comptait plus réellement sur William Saliba pour le choc face au PSG.

Le temps passe et l’entraîneur de l’ASSE est conscient que cela ne joue pas en faveur des Verts et du défenseur. « Il n’y a aucune avancée. Plus on va dans le temps, moins ça paraît plausible dans la mesure où tout joueur a besoin d’entraînement, de rythme. J’ai préféré depuis un petit moment me concentrer sur mon groupe et pas sur certains atermoiements », a confié Claude Puel, convaincu qu’Arsenal ne veut pas réellement laisser William Saliba jouer un ultime match sous le maillot stéphanois avant de filer vers Londres. Même si forcément c’est dur pour le défenseur de l’ASSE, on peut aussi comprendre la position des Gunners, qui ne veulent pas prendre un risque excessif avec un joueur qu’ils ont déjà payé.