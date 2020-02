ASSE : Puel à deux doigts de jeter l’éponge à Saint-Etienne ?

Dans : ASSE.

En octobre dernier, Saint-Etienne nommait Claude Puel à la tête de l’équipe professionnelle afin de succéder au très critiqué Ghislain Printant.

Très apprécié au sein du vestiaire de l’ASSE, l’ancien coach de Bastia a toutefois été remercié par sa direction en raison des résultats inquiétants obtenus à l’époque. En octobre et novembre, Saint-Etienne a surfé sur la vague de fraîcheur amenée par Claude Puel mais rapidement, les Verts sont rentrés dans le rang à force de défaites à l’extérieur et de matchs nuls à domicile. Au point que désormais, la situation est alarmante pour Saint-Etienne, 16e de Ligue 1 avec seulement 2 points d’avance sur l’actuel barragiste et 18e, Dijon. Une situation qui pousse Claude Puel à se poser un certain nombre de questions.

Selon les informations du 10 Sport, l’entraîneur de l’ASSE a récemment confié à ses proches qu’il s’interrogeait grandement sur son choix d’avoir accepté l’offre de Saint-Etienne en octobre dernier, au point d’avoir quelques regrets. Il faut dire que Sainté est un club bien particulier en France, et que son mode de fonctionnement cadre difficilement avec les envies de Claude Puel, qui souhaite disposer des pleins pouvoirs au sein du club forézien. Reste maintenant à voir si l’ancien entraîneur de Lille et de Leicester pourrait tout plaquer et faire ses valises. Pour l’heure, ce n’est pas la tendance, comme en témoigne la réorganisation de la cellule de recrutement avec le départ cette semaine de David Wantier. Ainsi, Claude Puel est toujours dans l’état d’esprit de poursuivre sa mission à l’ASSE. Mais plus que jamais, un rien pourrait le faire changer d’avis et le pousser à abandonner le navire stéphanois, lequel tangue dangereusement depuis le début de l’année 2020 et pourrait définitivement couler si Claude Puel venait à faire ses valises.