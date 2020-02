ASSE : Puel a le niveau, il pointe les vrais responsables

Dans : ASSE.

Depuis dimanche, l'AS Saint-Etienne est en apnée, les Verts étant désormais en situation précaire au classement, la marge s'étant réduite sur la zone de relégation en Ligue 1.

L’ASSE n’y échappe pas, quand une formation est dans le dur, les regards se tournent vers l’entraîneur. Et si Ghislain Printant a été le premier fusible à sauter en début de saison chez les Verts, Claude Puel n’échappe pas aux critiques, le technicien stéphanois semblant avoir perdu la confiance d’une partie de son vestiaire, notamment de quelques joueurs avec une grosse expérience. Mais pour Jérôme Alonzo, qui s’exprimer dans Le Progrès, si Claude Puel ne peut pas échapper aux critiques, ce sont surtout les footballeurs de l’AS Saint-Etienne qui doivent sérieusement se regarder dans une glace avant la réception de Reims dans le Chaudron.

Pour l’ancien gardien de but de l’ASSE, il y a tout pour réussir chez les Verts, mais encore faut-il le vouloir. « Gasset et Puel, ce n’est pas vraiment pareil. Mais en même temps, Puel a eu des résultats partout où il est passé, en France et à l’étranger. A un moment donné, les joueurs doivent se dire qu’ils ont toutes les armes à disposition : Geoffroy-Guichard, le public, le centre d’entraînement de L’Etrat, le maillot vert, Claude Puel. Il faut se remettre en question, faire son introspection. Sinon, ça va être compliqué », prévient Jérôme Alonzo, inquiet mais pas trop pour l’avenir de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1. Une victoire le week-end prochain contre une formation de Reims en forme serait une bonne réponse des joueurs stéphanois.