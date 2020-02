ASSE : Puel a besoin d’aide, les supporters sont visés !

Dans : ASSE.

Battu par le Stade Brestois dimanche (3-2), Saint-Etienne s’est enfoncé dans une crise très inquiétante à 13 journées de la fin du championnat.

Avec seulement deux points d’avance sur Dijon, qui occupe actuellement la place de barragiste, Saint-Etienne a très chaud. Et dans les prochaines semaines, il faudra assurément montrer un autre état d’esprit afin d’éviter une terrible désillusion. Homme fort du club à qui tout réussissait en octobre et novembre, Claude Puel semble avoir perdu le fil. Toutefois, il reste l’homme de la situation selon Laurent Roussey, ancien entraîneur de Saint-Etienne mais également ancien adjoint de Claude Puel à Lille. En revanche, il estime que Claude Puel ne pourra pas sauver l’ASSE à lui tout seul. Les joueurs mais également les supporters sont visés…

« Il faut retrouver une cohésion, des valeurs collectives où chacun se retrouve dans le projet de sortir de la crise. A Lille avec Claude Puel nous avons connu une situation comme comme celle-là et après cela, tout s'est bien enclenché. La première des volontés ce sont les joueurs qui doivent l'avoir. Pour être créatifs il faut éviter tous les problèmes de vestiaires. Je sais qu'il a l'expérience et la capacité. Claude est un élément de ce changement de tendance mais les premiers responsables et ceux qui ont la capacité à sortir de cette spirale. Il croit à ce qu'il fait et s'appuie sur les valeurs qu'il défend. Maintenant il doit les partager avec ses joueurs. Lui n'est pas sur le terrain et ne peut pas inverser seul la tendance. Si les joueurs sont en manque de confiance et que derrière il y a la vindicte populaire, ils ne s'en sortiront pas » a indiqué sur France Bleu Saint-Etienne Laurent Roussey, persuadé que Claude Puel a les capacités pour sortir Saint-Etienne de la crise. Il ne sera pas en mesure d’y parvenir si personne ne l’aide…