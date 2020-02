ASSE : En danger, Puel met les joueurs devant leurs responsabilités

Dans : ASSE.

Claude Puel, entraîneur de l’ASSE, après la défaite à Brest (2-3) : « On a été totalement absents de la première période. On ne s’est pas lâché et on a été craintifs. La deuxième période a été beaucoup plus concluante, il aurait fallu marquer plus tôt car il nous a manqué du jus en fin de match pour mettre la pression sur Brest. En seconde période, on s’est lâché, on a gagné nos duels et fait beaucoup d’efforts. C’est le chemin qu’on doit prendre. Mais, on ne peut pas accepter le niveau de notre première période. On ne peut pas se chercher d’excuses. Il faut répondre présent. C’est vrai qu’on enchaîne beaucoup de matchs et qu’on a eu peu de récupération après notre rencontre en Coupe de France. C’est un ensemble qui doit réagir et moi avec. Mon rôle est d'aider le groupe à rebondir. L'ASSE fait partie des clubs mal classés qui doivent se sortir de cette zone. Il y a des équipes qui sont dans la précarité depuis un moment. Certaines se lâchent et grappillent des points. De notre côté, il faut prendre conscience de la situation et s’engager davantage dans les matchs. J’aimerais qu’on ait un peu plus de certitudes et plus de fiabilité dans notre jeu. Je veux insister sur l’envie de ne pas se lâcher. C’est à nous d’évacuer cette désagréable pression et ce dès le prochain match ».