ASSE-PSG : Les Verts ont un atout énorme contre Paris

Dans : ASSE.

Le PSG version Mauricio Pochettino fera sa première sortie officielle mercredi soir à Geoffroy-Guichard. Le timing du match donne un avantage à l'AS Saint-Etienne.

Sur le papier il n’y a pas photo entre une équipe de l’AS Saint-Etienne qui a connu de gros soucis en fin d’année, et le Paris Saint-Germain qui a fini la première moitié de saison en trombe. Mais pour la revanche de la finale de la Coupe de France, difficilement gagnée par le PSG, le club devra se passer de Neymar, et en plus les joueurs parisiens n’auront pas encore réellement eu l’occasion de s’adapter au style de leur nouvel entraîneur. Car là où Claude Puel a retrouvé son effectif la semaine passée, Mauricio Pochettino a vu son équipe revenir de vacance dimanche. Un délai très court pour se remettre en rythme, et en plus initier quelques changements tactiques. Interrogé dans Le Parisien, Alexandre Marles, ancien responsable performance du Paris SG et de l’OL, explique que rien que l’écart entre les dates de reprise des deux clubs est un bel avantage pour l’AS Saint-Etienne.

Pour le spécialiste, les Verts bénéficieront directement de ces quelques jours de travail supplémentaires depuis la reprise. « A cette période de l’année, c’est le genre de différence qui compte. Saint-Etienne aura une semaine d’entraînement derrière lui. Il aura repris un fonctionnement classique, avec ses temps de travail et de repos organisés. Paris sera juste en phase de remise en jambes. Je ne sais pas si cela permettra d’équilibrer les forces, mais c’est sans doute moins difficile d’affronter le PSG aujourd’hui que dans quelques semaines », explique Alexandre Marles, qui estime cependant que le Paris Saint-Germain a une problématique de calendrier qui est différente des autres clubs, dans la mesure où le club de la capitale joue la Ligue des champions et doit être prêt pour ces grands rendez-vous.