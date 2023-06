ASSE ‍: Où sont passés les dirigeants ‍? Début de panique

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Étienne ne cache pas son souhait de remonter en Ligue 1 dès la saison prochaine. Seul problème, nombreux sont ceux qui se demandent qui est aux commandes des Verts au moment où le mercato débute.

Le marché estival des transferts est ouvert depuis samedi et la seule information qui circule sur l'ASSE concerne le départ libre de Jean-Philippe Krasso, meilleur buteur et meilleur passeur des Verts cette saison. Autrement dit, la cellule mercato de Sainté va avoir du travail et pour cela, il va lui falloir des moyens. Au moment où l'on évoque le départ de Luis de Sousa, recruté il y a quelques mois pour apporter son expérience dans la gestion du mercato, Le Progrès constate que du côté des dirigeants de l'AS Saint-Étienne on est aux abonnés absents. Et forcément, cela peut inquiéter, puisque Loïc Perrin a clairement fait savoir qu'il visait la montée en 2023-2024. Un silence total des responsables stéphanois qui interpellent sérieusement. Et cela sans même parler de la fameuse vente qui est repoussée sine die.

L'AS Saint-Étienne en pleine tempête ?

Dans le journal régional, Olivier Guichard tire le signal d'alarme. « Jean-François Soucasse, le président exécutif et numéro un de l’organigramme décisionnaire, continue à fuir les micros. Roland Romeyer, que ses proches disent usé, assure ne plus être aux commandes même s’il n’avait pu s’empêcher de remettre les mains dans le cambouis cet hiver. Quant à Bernard Caïazzo, qui fait le tour des stades sauf de Geoffroy-Guichard où il ne peut plus poser un pied par crainte de la réaction des ultras, il préfère opportunément l’ombre à lumière qu’il aimait tant », fait remarquer le journaliste. Une situation qui ne peut pas s'éterniser au moment où l'AS Saint-Étienne a besoin d'avoir des certitudes. Le championnat de Ligue 2 s'annonce très ardu la saison prochaine, et pour espérer revenir en Ligue 1 les Verts doivent vite renforcer leur effectif. Aux patrons des Verts de se secouer.