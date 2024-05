ASSE ‍: Larsonneur absent pour les deux dernières journées ‍?

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne pouvait faire un grand pas vers la Ligue 1 en cas de victoire samedi à Guingamp. Mais l'ASSE a craqué en fin de match avec en plus la blessure de son gardien de but.

Gautier Larsonneur a permis aux Verts de prendre un paquet de points cette saison en Ligue 2, et son absence pour les deux dernières journées de Championnat serait forcément un énorme coup dur pour Sainté. Même si l'ASSE est toujours devant le SCO Angers, au bénéfice d'une meilleure différence de buts, la présence ou non du gardien de but titulaire peut tout changer surtout contre Rodez, puis à QRM. Samedi, la fin de match a tourné au cauchemar pour Saint-Etienne, qui menait 0-2 au Roudourou et pensait avoir un énorme avantage dans la course à la montée directe. Mais, les Bretons ont réussi à égaliser, et Gautier Larsonneur a terminé la rencontre assis sur la pelouse en faisant comprendre qu'il avait un souci. Selon le site EVECT, le portier stéphanois souffre des ischio-jambiers de la jambe droite.

Larsonneur, le porte-bonheur de l'ASSE, en danger

je suis dehors, je me suis enfui de table. j'arrive pas a gérer. je peux pas. je suis tout seul à pleurer parce que putain c’est Gautier Larsonneur qui est blessé et j'ai l'impression de crever. pic.twitter.com/42hkdwXvf7 — Karl (@EKarluso) May 4, 2024

Pour l'instant, il est encore difficile d'en savoir plus sur la durée de l'absence de Gautier Larsonneur, lequel doit passer des examens complémentaires, mais il y a une réelle inquiétude du côté du staff de l'AS Saint-Etienne comme le confirme Le Progrès. Comme le rappelle le média régional, Larsonneur est unanimement considéré comme le meilleur joueur stéphanois sur l'ensemble de la saison, le portier arrivé du Stade Brestois en janvier 2023 ayant gardé sa cage inviolée pendant 18 matchs cette saison. Tandis que Rodez s'annonce sur la route de l'ASSE, les Verts croisent les doigts pour que Gautier Larsonneur soit remis pour ce dernier match de la saison à Geoffroy-Guichard...ou pas puisque si Sainté ne finit pas deuxième, alors il lui faudra passer par les barrages pour espérer monter en Ligue 1.