ASSE : Mohamed chez les Verts, c’est bouillant

Dans : ASSE.

Le feuilleton Mostafa Mohamed se poursuit à Saint-Etienne, qui courtise le buteur de Zamalek depuis le début du mercato hivernal.

Dans le courant de la journée de lundi, les supporters de l’ASSE ont pensé que la direction des Verts avait tourné la page, se concentrant désormais sur le dossier d’Adrian Grbric. Mais rapidement, Le Progrès faisait savoir que la priorité de Claude Puel se nommait toujours Mostafa Mohamed, le buteur de Zamalek. Le quotidien régional a visé juste puisque selon les informations obtenues par Téléfoot, un accord est presque bouclé entre le club égyptien et l’ASSE pour le transfert de l’attaquant de 23 ans.

C’est le journaliste Saber Desfarges qui a apporté de nouvelles précisions au dossier via son compte Twitter. « Mostafa Mohamed à Sainté, un seul détail à régler selon les infos @telefoot_chaine : les modalités de paiement » a posté l’ancien insider de RMC, avant de poursuivre. « Saint-Etienne veut étaler, comme il est courant de le faire, les versements. Négo en cours avec le Zamalek. Pas simple mais Puel veut en priorité l’Égyptien ». Autant dire que pour Saint-Etienne, le dossier est désormais très avancé et il faudrait un véritable tremblement de terre pour que Mostafa Mohamed ne s’engage pas en faveur des Verts. Il convient toutefois de rester prudent au vu des relations entretenues entre la direction de l’ASSE et celle de Zamalek. Un énième rebondissement reste possible dans ce dossier, bien que la venue de l’attaquant égyptien soit désormais en excellente voie.