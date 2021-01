Transfert ASSE : Mostafa Mohamed plutôt que Grbic, c'est reparti !

Dans : ASSE.

C'est le feuilleton de ce mercato d'hiver, Mostafa Mohamed va-t-il signer à l'AS Saint-Etienne ? Après un week-end délirant, la tendance est positive.

On ne sait pas si le 1er février Mostafa Mohamed sera bien l’attaquant tant attendu par l’AS Saint-Etienne, mais le jeune égyptien de Zamalek aura mis le feu au mercato hivernal des Verts. Alors que tout semblait bien se goupiller, malgré l’appétit des dirigeants du club de Mohamed. Mais ces dernières 72 heures, l’histoire a tourné au vaudeville suite à l’interview accordée par Roland Romeyer à une télé égyptienne. Boulette du co-président de l’ASSE ou erreur de traductions, les dirigeants de Zamalek ont hurlé au scandale en apprenant que ce dernier les accusait d’avoir voulu se mettre du cash dans les poches sur ce transfert. De quoi annoncer que les discussions étaient closes, l’attaquant étant solidaire de ses employeurs. S’en est suivie la circulation d’une lettre attribuée à un membre de l’AS Saint-Etienne avec des excuses, même si ce document ressemble à un faux.

On en était là de cette opération, mais ce lundi Le Progrès explique que le dialogue a repris entre l’ASSE et Zamalek pour Mostafa Mohamed. « Dimanche soir, du côté de l’ASSE, on niait tout intérêt pour Adrian Grbic. Et pour cause, le club stéphanois espère toujours faire signer le buteur égyptien Mostafa Mohamed (Zamalek). Malgré quelques tiraillements, les contacts entre les deux clubs ne sont pas rompus. Il reste toutefois encore un point de désaccord à régler », explique le quotidien régional, sans en dire plus sur ce détail qu'il reste encore à peaufiner entre les deux clubs pour enfin pouvoir annoncer la signature de l'attaquant international égyptien de 23 ans, qui aura ensuite intérêt à ne pas décevoir les supporters stéphanois.