ASSE : Lyon peut faire virer Puel, un remplaçant déjà trouvé !

Par Baptiste Mulatier

Claude Puel joue sa survie sur le banc de l’AS Saint-Etienne dimanche soir contre l’Olympique Lyonnais, à l’occasion du derby. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo auraient déjà trouvé son remplaçant en cas de fiasco.

Claude Puel ne fait pas de miracle après un mercato extrêmement calme du côté de Saint-Etienne. Bien au contraire. Les Verts réalisent un début de saison tout simplement catastrophique. Après trois matchs nuls sur les trois premières journées, ils viennent d’enchaîner cinq revers de suite. Selon Opta, depuis le retour de la Ligue 1 à 20 clubs en 2002, 11 des 18 équipes n'ayant remporté aucun match en huit journées de championnat sont descendues en Ligue 2. Autant dire que l’heure est grave à Saint-Etienne. Claude Puel, qui compte le pire bilan comptable de l’histoire du club pour un entraîneur ayant dirigé au moins 50 matchs en première division, n’a jamais été autant sur la sellette depuis son arrivée en octobre 2019. En cas de défaite dans le derby contre l’OL dimanche à Geoffroy-Guichard, le coach français devrait être remercié.

Laurent Huard après Claude Puel, la solution interne à Saint-Etienne

Et selon les informations de But Football Club, l’ASSE a déjà un favori en tête pour remplacer en urgence Claude Puel : Laurent Huard, le directeur du centre de formation nommé cet été, qui a les diplômes nécessaires. Il a noué de bonnes relations avec les joueurs de l’effectif professionnel lors qu’il officiait en tant qu’adjoint. Julien Sablé, qui avait déjà assurer ce rôle un petit mois lors de la saison 2017-2018, fait office de choix numéro 2. Mais cette option a beaucoup moins de poids. Quoi qu’il en soit, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo privilégient une solution interne pour remplacer Claude Puel, en fin de contrat en juin prochain. Le processus de vente suivant son cours, les repreneurs nommeraient alors un nouvel entraîneur à leur arrivée. La semaine s’annonce longue à l’Etrat.