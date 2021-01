ASSE : Feu vert pour le transfert de Mostafa Mohamed !

Dans : ASSE.

À la recherche d'un numéro 9, l'AS Saint-Etienne va enregistrer dans les prochaines heures l'arrivée de Mostafa Mohamed, attaquant égyptien de 23 ans.

Réputée pour avoir eu de très bons attaquants au cours des dernières années (Pierre-Emerick Aubameyang, Bafétimbi Gomis, Max-Alain Gradel...), l'ASSE est bien moins flamboyante cette saison. Une nouvelle fois battus par Reims samedi soir (3-1), les Verts pointent à la 16e place du classement. Avec seulement 20 buts marqués, les stéphanois possèdent l'une des plus mauvaises attaques du championnat. Pour se renforcer dans le secteur offensif, Claude Puel a ciblé Mostafa Mohamed, attaquant égyptien de 23 ans. Dans un premier temps, Saint-Etienne s'est heurté à la fermeté des dirigeants de Zamalek. Puis, le joueur a pris la parole dans une émission TV, regrettant la position de son club. Une action qui a porté ses fruits, puisque son Président s'est exprimé sur SportFM.

Mostafa Mohamed à l'AS Saint-Etienne, c'est fait !

« Dans les prochaines heures, Zamalek annoncera son accord pour le transfert de Mostafa Mohamed à l'ASSE, les deux clubs sont tombés d'accord. Mostafa Mohamed est déterminé à signer à l'ASSE et Zamalek attend de régler quelques formalités afin d'officialiser ce transfert » a déclaré le dirigeant. Si l'on ne connait pas encore les détails officiels, la transaction devrait être de 3 à 5 millions d'euros. À 23 ans, Mohamed va donc découvrir la Ligue 1, après avoir passer l'intégralité de sa jeune carrière en Egypte. Avec Zamalek, il a inscrit 9 buts en 27 rencontres. Il aura la lourde mission d'apporter de l'efficacité devant le but à Saint-Etienne, et d'aider les Verts pour le maintien, même s'il lui faudra probablement quelques mois pour s'acclimater à la Ligue 1 et au climat stéphanois, lequel n'est pas tout à fait similaire actuellement à celui en Egypte.