ASSE : Mostafa Mohamed pique sa crise !

Dans : ASSE.

Courtisé par l'AS Saint-Etienne, Mostafa Mohamed se heurte pour le moment à la fermeté de ses dirigeants.

Après l'échec du dossier M'Baye Niang l'été dernier, l'ASSE compte bien recruter un numéro 9 au mercato. La priorité du club du Forez se trouve en Egypte, et se nomme Mostafa Mohamed. Attaquant physique de 23 ans, le joueur s'est mis d'accord avec les Verts. Cependant, le club de Zamalek se montre gourmand. Si un échange avec Wahbi Khazri a été proposé par les dirigeants stéphanois, un tel transfert n'est plus à l'ordre du jour. Conscients que la valeur de Mohamed pourrait augmenter après les JO de Tokyo, les dirigeants égyptiens sont prêts à conserver leur joueur jusqu'à cet été. Pour les faire céder, les stéphanois devront augmenter leur offre, jugée trop faible à l'heure actuelle. Alors que les Verts ont offert 3 millions d'euros, le club 11 fois champion d'Egypte en demanderait 5. Présent à l'émission de TV OdetLebsMido, l'attaquant s'est montré très clair sur son état d'esprit.

« J'ai 23 ans, cette chance de jouer en Europe ne se représentera peut-être plus. On m'avait promis un bon de sortie... Je n'ai manqué qu'un entraînement, à cause de la maladie de ma mère. Je n'ai jamais fait de problèmes avec Zamalek par le passé. Je suis un "Zamalekawi" plus que n'importe qui, mais il n'y a aucune cohérence en interne vis-à-vis de moi » a regretté le buteur. La prise de parole en public du joueur qui clame son envie de partir pourrait accélérer les choses et jouer en faveur de l'ASSE, à moins que les Egyptiens ne souhaitent absolument conserver un joueur contre son gré. Quoiqu'il en soit, les Verts devront certainement faire un effort financier pour convaincre définitivement Zamalek.