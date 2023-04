Vente ASSE : Un très célèbre milliardaire prêt à racheter les Verts ?

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Depuis 48 heures, le dossier de la vente possible de l'AS Saint-Etienne s'est de nouveau emballé. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo semblent être décidés à céder leur club et les rumeurs se multiplient concernant le rachat des Verts.

C’est un serpent de mer qui ressort chaque année en fin de saison, et il n’y avait pas de raison que ce ne soit pas le cas cette année, le club de Saint-Etienne serait proche d'être vendu. Et cela même si l’ASSE s’est installée dans le ventre mou de la Ligue 2 et ne remontera pas dans l’élite. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo rêvaient de voir Sainté ne passer qu’une seule saison en L2, mais ce ne sera pas le cas, et forcément, ils devront accepter des offres nettement plus basses qu’attendu pour vendre le club. Lundi, le quotidien sportif L’Equipe évoquait des offres autour de 32 millions d’euros, sans que l’on sache qui pouvait se cacher derrière d’éventuelles propositions. Le suspense est donc à son comble, d’autant que les deux dirigeants stéphanois ont confirmé que l’heure de tourner la page était venue, ce qui fait le bonheur des supporters. Au milieu de noms souvent cités, un nouveau repreneur est évoqué, et il a du sens, Daniel Kretinsky.

Un magnat de la presse aux commandes de l'ASSE ?

Le milliardaire tchèque, qui possède le club du Sparta Prague et a des billes dans West Ham, investit énormément en France. Daniel Kretinsky est notamment l’actionnaire majoritaire du quotidien Le Monde, et a contribué à renflouer les caisses de Libération à l’automne dernier, mais il possède aussi Elle et Télé 7 jours pour ne citer que ces médias. Mais celui dont la fortune dépasse les 3 milliards d’euros est également actionnaire du groupe Casino, fondé par Geoffroy Guichard. Et au moment où le groupe traverse une grave crise, Daniel Kretinsky veut racheter la totalité de Casino. C’est dans ce cadre que le nom du milliardaire tchèque est évoqué comme le possible acheteur de l’AS Saint-Etienne.

Kretinsky prêt à mettre des moyens

Interrogé par Le Progrès sur cette hypothèse, Ivan Hasek, qui était sur le banc de l’ASSE en 2006 et 2007, estime que la venue de Daniel Kretinsky serait une formidable nouvelle pour le club du Forez. « L’ancien entraîneur tchèque de l’ASSE (2006-2007) Ivan Hasek connaît un peu le magnat de la presse Daniel Kretinsky. Il l’a côtoyé lorsqu’il était entraîneur au Sparta Prague. « C’est quelqu’un de très brillant, polyglotte et qui adore le football (…) Je pense que compte tenu de ses nombreuses affaires, le foot le détend. Le Sparta Prague est très bien géré et dispose de gros moyens. S’il investit à l’ASSE, ce sera pour jouer à nouveau la coupe d’Europe. Quand il s’occupe d’un club, il le fait dans la durée. C’est un entrepreneur très sérieux et apprécié ici en Tchéquie», explique Hasek. Reste à savoir si tout cela va se concrétiser ou si c’est un mirage de plus pour Saint-Etienne.