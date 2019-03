ASSE : Le secret de Saint-Etienne a payé, Gasset s'explique

Dans : ASSE, Ligue 1.

Malgré une cascade de blessures et de suspendus, l'AS Saint-Etienne s'est promenée à Caen, les Verts mettant une correction aux Normands. Si pas mal de monde a été surpris par ce 0-5 des Verts à D'Ornano, Jean-Louis Gasset rappelle que durant toute la semaine il avait préparé son équipe de manière très spécifique en préférant mettre de côté les supporters et la presse afin que les jeunes puissent travailler sereinement pour ce rendez-vous. Un choix inhabituel qui a été payant.

« Les journalistes stéphanois m’avaient demandé avant ce match pourquoi on avait fait l’entraînement à huis clos pendant deux jours. J’ai dit qu’on avait fait une grosse semaine de travail, mais surtout avec les jeunes, il ne fallait pas qu’ils soient perturbés par des supporters ou des choses comme ça. Ça a payé contre Caen, se réjouit l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, qui dispose désormais de deux semaines pour récupérer des joueurs et finir la saison au sprint. Donc, on va savourer car il y a une trêve internationale maintenant. C’est toujours important de gagner quand on a quinze jours avant de faire de gros efforts pour finir les neuf derniers matches comme un sprint. » Nul doute que le triomphe en Normandie va rebooster l'ASSE dans cette opération.