ASSE ‍: Le nouveau patron vend un mercato totalement fou

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne retrouve la Ligue 1 cette saison, et les Verts ont à leur tête de nouveaux dirigeants, et notamment Ivan Gazidis, qui a fait des miracles à l'AC Milan.

L'ASSE n'aura pas la partie facile pour son grand retour dans l'élite du football français, puisque Saint-Etienne se déplace ce samedi soir à Monaco. Pour cela, Olivier Dall'Oglio devra compter sur un effectif peu remanié durant l'été, le changement intervenu suite à la vente du club n'ayant pas encore permis d'énormément investir sur le marché des transferts. A quelques heures de sa première rencontre officielle depuis qu'il est le président de l'AS Saint-Etienne, Ivan Gazidis est forcément impatient et prudent, mais il ne masque pas son plaisir d'être ainsi aux commandes d'un des plus grands clubs français en matière de popularité. Interrogé par L'Equipe sur le mercato prudent de l'ASSE et sur la jeunesse de l'équipe stéphanoise au moment d'aborder la saison 2024-2025, le dirigeant sud-africain rappelle à tout le monde qu'il a déjà vécu cela.

L'ASSE et l'AC Milan, même combat

En effet, passé récemment par l'AC Milan, Ivan Gazidis rappelle que du côté des Rossoneri, on lui avait également fait ce genre de reproches, avant que finalement tout le monde constate qu'il avait eu raison, Milan renouant avec les titres. « Je comprends les interrogations et je suis habitué au scepticisme. Lorsque je suis arrivé à Milan il y a six ans, tout le monde m'a dit qu'on ne pouvait pas gagner avec de jeunes joueurs parce que le maillot est lourd à porter. On a fait venir Theo Hernandez, Ismaël Bennacer et Rafael Leao, que personne ne connaissait à Milan. J'ai confiance dans le travail que nous faisons, dans les joueurs que nous identifions. Et le projet ne se limite pas à cette saison, vous l'avez compris », prévient, dans le quotidien sportif, le président de l'AS Saint-Etienne, qui demande du temps au temps et tient à confirmer qu'il n'est pas là pour une seule saison. Le Peuple Vert est prévenu, l'ASSE va retrouver des ambitions, mais a besoin de temps afin de ne pas faire n'importe quoi.