ASSE ‍: Dall’Oglio explique le football à ses dirigeants

L’AS Saint-Etienne a remporté sa troisième victoire de la saison ce samedi contre le RC Strasbourg. En conférence de presse, Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur des Verts, a fait passer un message à sa direction.

L’AS Saint-Etienne commence à faire du Stade Geoffroy-Guichard une forteresse. Les Verts ont battu le RC Strasbourg (2-0) ce samedi soir, remportant ainsi leur troisième succès depuis le coup d’envoi de la saison, le troisième à domicile après ceux acquis face au LOSC et contre l’AJ Auxerre. La jeune équipe stéphanoise commence ainsi à prendre ses repères après un début de saison délicat, marqué par plusieurs défaites, notamment celle lourde subie sur la pelouse de l’OGC Nice le 20 septembre dernier (8-0). Annoncé en danger pour son poste, Olivier Dall’Oglio est toujours le coach de Saint-Etienne, et cela commence à porter ses fruits. Après la rencontre, celui qui a également entraîné Dijon, Brest ou encore Montpellier a tenu à faire passer un message à sa nouvelle direction représentée par Kilmer Sports Ventures.

Dall’Oglio réclame du temps auprès de sa direction

Après la rencontre contre l’équipe alsacienne, Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur du club du Forez, interrogé sur des rumeurs circulant concernant un éventuel changement de coach, a ainsi rappelé la jeunesse de son effectif : «On va bien travailler toute la semaine, comme on le fait depuis un bout de temps. Et derrière, il y aura certainement quelque chose de bien, parce que je pense que cette équipe-là, elle a besoin de mûrir, elle a besoin de temps, elle a besoin de grandir, elle a besoin de prendre de la maturité. Ça, c'est clair. On ne peut pas arriver comme ça, en première division, débarquer du quatre coins du monde et puis dire, on va constituer une équipe comme ça. Non, il faut du temps. Je sais que dans le football, on n'en a pas, surtout les entraîneurs. Mais c'est une réalité, c'est comme ça», a-t-il assuré. C’est la semaine prochaine, lors du derby sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, que Dall’Oglio et l’ASSE seront attendus au tournant par tout un club.