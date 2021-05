ASSE : Le nouveau Debuchy arrive de Tunisie !

Dans : ASSE.

Pour compenser un potentiel départ de Mathieu Debuchy, l'ASSE a coché le nom de Wajdi Kechrida, joueur de 25 ans évoluant à Étoile du Sahel.

Actuellement 11e et assurés du maintien en Ligue 1, les Verts ont pourtant connu une saison très compliquée, que cela soit d'un point de vue sportif ou économique. Alors que la vente du club est lancée, mais prendra plus de temps que prévu, les dirigeants vont devoir faire des choix lors de la prochaine intersaison. De nombreux joueurs quitteront le Forez, dont certains éléments avec les plus gros salaires comme Wahbi Khazri ou Ryad Boudebouz. Pour d'autres, la situation n'est pas définitive et une décision sera prise très prochainement. C'est notamment le cas de Kevin Monnet-Paquet, Romain Hamouma et Mathieu Debuchy. En cas de départ du latéral droit, les dirigeants stéphanois ont déjà une idée de son remplaçant, ce dernier se trouvant en Tunisie.

Kechrida dans le viseur de l'ASSE

Si l'on en croit les informations de France Football, l'ASSE s'intéresse à Wajdi Kechrida. À 25 ans, le natif de Nice évolue à l'Étoile du Sahel, en Tunisie. Cette saison, l'international tunisien a été titularisé à 18 reprises en championnat et s'est montré très performant. Libre de tout contrat en juin prochain, il quittera son club pour rejoindre une formation plus huppée. Malgré tout, Saint-Etienne devra faire avec une grosse concurrence. L'hiver dernier, Montpellier avait tenté de recruter le joueur, mais s'était heurté au refus de l'Étoile du Sahel, qui n'avait pas souhaité céder le défenseur. Nul doute que les Héraultais reviendront à la charge l'été prochain. Mais la Ligue 1 n'est pas le seul championnat intéressé par Kechrida. Besiktas, récent champion de Turquie, a coché son nom en cas de départ de Valentin Rosier. Des clubs de Serie A sont également attentifs à sa situation. Dans le contexte économique actuel, un joueur international libre de tout contrat attire forcément les foules. À Claude Puel de se montrer convaincant pour séduire Wajdi Kechrida, qui serait un renfort de poids pour la défense stéphanoise.